Минск, 28 февраля, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Третий раунд переговоров делегаций России и Украины начался в Белоруссии 28 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина играет

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Как сообщает источник РИА Новости, третий раунд переговоров будет последним. По его данным, встреча продолжается больше четырёх часов.

«Только что зашли, начался третий раунд переговоров, этот предположительно будет финальным», — сказал источник. Переговоры проходят в Гомельской области.