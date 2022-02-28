Екатеринбург, 28 февраля, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Учёный совет Уральского федерального университета поддерживает политику президента России Владимира Путина и правительства Российской Федерации по обеспечению гарантий безопасности страны и проведению спецлоперации в защиту Донбасса. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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В заявлении говорится, что университетское сообщество не может безучастно наблюдать за процессом вытеснения русского языка и, русской культуры с той территории, которая неразрывным родством связана с Россией, а также за уничтожением людей, которые уважают свои историю, традиции и проверенные временем ценности.

Также в заявлении говорится о том, что учёный совет солидарен с жителями ДНР и ЛНР и с преподавателями и студентами вузов, работающих в этих республиках. Кроме того, отмечается, что в УрФУ обучаются более 60 студентов из ДНР и ЛНР.

«Мы приняли решение о выделении материальной поддержки находящимся в Екатеринбурге студентам из ДНР и ЛНР, а также готовы оказывать гуманитарную помощь обучающимся и сотрудникам вузов этих республик», — сказано в заявлении.