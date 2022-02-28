Вашингтон, 28 февраля, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Вокруг Капитолия в Вашингтоне вновь установлены ограждения в преддверии запланированных протестов дальнобойщиков, выступающих против обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает 28 февраля Reuters.

(сс) Frypie Ограждение у Капитолия

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Ограничения установлены для обеспечения безопасности во время речи президента США Джо Байдена, которая ожидается 1 марта, сказал начальник полиции Капитолия США Томас Мангер.

Напомним, что в прошлом году после протестов 6 января Капитолий долгое время был огражден решетками, а туристам на время был закрыт вход.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канадские дальнобойщики объявили себя «свободным конвоем» и окружили столицу страны Оттаву в знак протеста против приказа властей об обязательной вакцинации от коронавируса. При этом 90% дальнобойщиков вакцинированы, но считают данный вопрос принципиальным.