Вашингтон, 28 февраля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Уезжать из России призвал своих сограждан американский Госдеп в опубликованном 28 февраля заявлении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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Призыв оформлен на фоне событий на Украине.

Накануне, 27 февраля, комментируя военную спецоперацию и западную информационную кампанию против этой операции, российское руководство распорядилось привести силы сдерживания в особый режим готовности.