Прага, 28 февраля, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Бесплатным стал проезд по Праге в общественном транспорте для граждан Украины, написал 28 февраля пражский вице-мэр Адам Шейнгерр в Facebook.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Фигура украинца у ресторана

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Теперь, с 28 февраля, украинским гражданам достаточно предъявить паспорт при посадке в транспорт, и платить за проезд не нужно.

Добавим, что эта мера введена пражскими властями на фоне ситуации на Украине. Власти Чехии выступили с осуждением проводимой Россией специальной военной операции по демилитаризации украинской территории.