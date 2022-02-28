Москва, 28 февраля 2022, 17:08 — REGNUM Госдума на дополнительном пленарном заседании 4 марта обсудит поддержку граждан и экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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«4 марта в 10:00 планируем провести дополнительное пленарное заседание. Государственная дума рассмотрит предложения правительства по поддержке граждан, регионов, экономики в целом», — сказал Володин журналистам.
Накануне, 3 марта, состоится заседание Совета Думы.