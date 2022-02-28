Вашингтон, 28 февраля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Запрет для американских граждан ввели власти США на операции с Минфином РФ, Банком России и российским Фондом национального благосостояния, сообщает 28 февраля минфин Соединённых Штатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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Решение объявлено 28 февраля американским офисом по контролю за иностранными активами министерства финансов США. Таким образом Вашингтон намерен парализовать «любые активы Банка России», которые имеются у американских граждан, даже если они сейчас не в США.

Добавим, что американские меры против России ужесточаются на фоне начатой 24 февраля по просьбе ДНР и ЛНР российской военной специальной операции.