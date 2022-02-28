Москва, , 16:19 — REGNUM Российская экономика столкнулась с совершенно нестандартной ситуацией. Об этом 28 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Наша финансовая система, экономика сталкиваются сейчас с совершенно нестандартной ситуацией, и Банк России будет очень гибко подходить к использованию любых необходимых инструментов», — заявила Набиуллина.

«В части ликвидности банковского сектора Банк России непрерывно предоставляет банкам наличную и безналичную ликвидность рубля. В связи с высоким спросом на наличные банковский сектор перешёл в структурный дефицит ликвидности. Банки располагают достаточным запасом обеспечения, для того чтобы наращивать объём привлечения ликвидности от Банка России при необходимости», — указала она.