В Белом доме заявили о планах дальше экономически давить на Россию
Вашингтон, 28 февраля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Не все меры экономического давления на Россию были задействованы со стороны США: у Вашингтона есть дополнительные возможности, сообщил 28 февраля на брифинге представитель Белого дома.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Комментируя ситуацию вокруг Украины, американский чиновник заявил, что есть «дополнительные меры», которые, в случае их применения, будут иметь «последствия» для российской экономики.
Они могут быть применены, если российская военная спецоперация, начатая 24 февраля, будет продолжена, добавил американский представитель.