Бишкек, , 16:09 — REGNUM В Киргизии более 1 млн 163 тысяч местных жителей привились обоими компонентами вакцин от коронавируса. Об этом сообщает республиканский штаб по борьбе с COVID-19 сегодня, 28 февраля.

Вакцинация Who.int

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Также стало известно о том, что первой дозой противокоронавирусных вакцин привились уже 1 млн 436 тысяч киргизстанцев, а бустерной дозой — ещё почти 118 тысяч человек.

В Министерстве здравоохранения Киргизии отмечают, что за последние сутки в стране зафиксировано 22 новых случая COVID-19. А за всё время с момента объявления пандемии — 200,5 тысячи случаев.

При этом, по официальным данным, за минувшие сутки в республике зарегистрирована одна смерть среди пациентов, у которых диагностировали коронавирус. А с начала пандемии — 2 957 летальных исходов.