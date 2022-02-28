Москва, 28 февраля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. В специальной военной операции России на Украине участвуют только офицеры и контрактники, заявил 28 февраля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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«Подчеркну, что в специальной военной операции от российских вооруженных сил принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава», — сказал он.