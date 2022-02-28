Санкт-Петербург, , 16:46 — REGNUM Повышение ключевой ставки до 20% — беспрецедентный шаг со стороны Банка России, но это не самый жёсткий сценарий. Если посмотреть на текущий уровень девальвации национальной валюты, то ставка вполне могла быть повышена и до 25% и даже 30%. Об этом заявил 28 февраля ИА REGNUM кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко.

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«Основная цель повышения — дать рынкам сильный сигнал о том, что ЦБ не планирует быть пассивным наблюдателем за паникой на мировом и отечеством фондом и валютном рынках. Столь сильное и резкое повышение ставки — чувствительный удар по спекулятивным настроениям и действиям агентов путем резкого ограничения доступа к дешёвой рублёвой ликвидности на рынке», — пояснил собеседник агентства.

Ажиотажный спрос на валюту и потребительские товары в условиях относительно низких ставок по рублевым кредитам в текущем моменте — дополнительный деструктивный фактор, заметно усиливающий инфляционные ожидания и процессы в условиях, когда реальных негативных процессов именно в экономике, а не финансах, пока нет.

«Экономика в этом плане более инерционна. Снижение влияния данных факторов будет способствовать в краткосрочной перспективе относительному смягчению негативных последствий зарубежных санкций для экономики РФ, — заметил эксперт указав, что при ключевой ставке в 20% не стоит рассчитывать на возможность взять кредит менее чем под 23%. — Реально ставки могут доходить при этом и до 25%. Брать долгосрочную ипотеку, автокредит по такой ставке — абсолютное безумие. Поэтому, ужесточение денежно-кредитной политики, по логике ЦБ, должно резко охладить пыл лиц, желающих извлечь спекулятивный доход как на розничном, так и на финансовом рынках».

По словам Десятниченко, в условиях возможного снижения объемов предложения в ряде сегментов производства и зарубежных поставок промышленной продукции, ограничение объемов текущего эффективного спроса внутри страны, за счет их удорожания на цену кредита, может рассматриваться как активный шаг ЦБ, направленный на снижение инфляционных ожиданий и фактической инфляции, ее удержания в диапазоне величины установленной ключевой ставки.

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Резюмируя сложившуюся ситуацию, экономист указал, что объем ипотечных кредитов в ближайшее время кратно уменьшится. В основном будут закрываться сделки по одобренным ранее кредитным заявкам. Экономически ипотечный кредит при новых ставках может быть оправдан только как краткосрочный (не более двух-трех лет), а также при покупках, финансируемых преимущественно за счет собственных средств (когда заёмщику требуются заёмные средства объеме 10−35% от цены сделки). Потребительские кредиты также уменьшатся, хотя и не так драматично, как ипотека.

«Повторюсь, цель ЦБ сейчас — не дать раскрутиться инфляционной спирали до цифр 25−50% в годовом исчислении, за счет ограничения спроса, финансируемого посредством кредитных ресурсов, — указал собеседник ИА REGNUM. — Если быть оптимистом, то можно предположить, то такое повышение может носить достаточно краткосрочной характер. Как только возникнет ясность, обозначится хоть какой-то реальный сценарий улучшений в вопросах геополитики и санкционных ограничений, ключевая ставка может начат ступенчато снижаться, что вновь активизирует кредитный рынок».

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Как сообщало ИА REGNUM, Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 28 февраля 2022 года до 20% годовых. Как напомнил собеседник агентства, 2014 году она повышалась до 17%. Несмотря на более чем двукратное повышение — это не самый жесткий сценарий, при текущем уровне девальвации она могла быть повышена и до 30%.

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