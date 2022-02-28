Санкт-Петербург, 28 февраля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Датская логистическая компания Maersk сообщила, что Петербург может столкнуться с увеличением сроков доставки грузов морским путём. Об этом 28 февраля заявили в пресс-службе филиала компании.

Maersk Контенейрные перевозки

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Помимо Петербурга, с такой ситуацией могут столкнуться и другие города Российской Федерации, которые сотрудничают с этой компанией. Помимо задержки доставки, могут образоваться и дополнительные расходы на досмотровые операции.

Причиной таких изменений в компании назвали ужесточение мер таможенного контроля в ряде европейских стран. Среди них порты Бельгии, Нидерландов и Великобритании.