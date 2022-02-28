Париж, 28 февраля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Покидая совет обороны, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «возможность оставить» Киев для жителей Франции есть, передает BFM TV.

École polytechnique — J.Barande Жан-Ив Ле Дриан

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«Все мирные жители могут свободно выехать из Киева по автомагистрали, поэтому наши соотечественники могут решить воспользоваться этой возможностью, чтобы уехать», — заявил глава МИД Франции.

«Мы не сможем оказать помощь в дороге, не сможем гарантировать полную безопасность, но можем предоставлять регулярную информацию о пунктах пропуска», — уточнил Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс встретится с основными кандидатами в президенты страны для обсуждения ситуации на Украине.