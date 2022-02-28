Любляна, 28 февраля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Согласие на статус и деятельность почетных консулов России в Словении в связи со специальной военной операцией ВС РФ по защите Донбасса отозвано властями этой страны. Об этом 28 февраля сообщил глава словенского МИД Анже Логар на своей странице в соцсети Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словения

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«У России в Словении больше нет почетных консулов. Подписал решения об отзыве согласия Республики Словения с их именованием», — написал он в своем сообщении.

При этом 26 февраля Логар обратился с призывом ко всем пятерым почетным российским консулам в Словении сложить полномочия из-за спецоперации ВС РФ по защите Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррельприветствовал переговоры России и Украины.