Астана, 28 февраля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Казахстан готов выступить посредником для переговоров между Россий и Украиной. Об этом заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди 28 февраля РИА Новости.

Стол переговоров

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«Понятно, что и русский, и украинский народы для нас — братские народы, поэтому мы, конечно, переживаем. Со своей стороны, готовы оказать всяческое содействие, чтобы использовались посреднические услуги», — сказал глава дипломатического ведомства.

Он отметил, что Казахстан может стать площадкой для переговоров сторон, если Москва и Киев сочтут это нужным. Министр также сообщил, никаких это вопрос пока никак не обсуждается.

Напомним, в Гомельской области Белоруссии 28 февраля начались переговоры делегаций из России и Украины. Изначально планировалось их провести 27 февраля, но украинская сторона затянула прибытие в Гомель, объясняя это вопросами безопасности.