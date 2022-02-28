Волгоград, 28 февраля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В Волгоградской области за прошедшие сутки выписаны после выздоровления 1 503 ковид-пациента, диагноз подтвердился у 1 120 человек, в том числе 292 ребёнка, зарегистрировано 15 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки зафиксированы в 28 районах региона. Всего в Волгоградской области выявлено 185 424 носителя инфекции. Справились с заражением 153 442 пациента, скончались от осложнений 6350 человек. Лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 25 632 жителя.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в ковид-госпитали направлены 200 новых пациентов.