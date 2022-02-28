Вена, 28 февраля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Сейчас поставкам газа в Австрию ничего не угрожает, а в дальнейшем власти сделают всё, чтобы снизить зависимость страны от поставок российского газа. Об этом австрийский канцлер Карл Нехаммер написал 28 февраля в Twitter.

Bundeskanzleramt.gv.at Карл Нехаммер

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«Поставкам газа в Австрию сейчас ничего не угрожает. В среднесрочной перспективе Австрия сделает всё, чтобы снизить зависимость от импорта российского газа», — заявил глава правительства по итогам заседания кризисного кабинета, посвящённого ситуации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нехаммер объявил о решении австрийских властей закрыть воздушное пространство для российских самолётов. Запрет начал действовать 27 февраля.

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