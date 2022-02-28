Донецк, 28 февраля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Во время своей наступательной операции войска Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили 19 населённых пунктов на мариупольском направлении. Об этом 28 февраля сообщил замначальника управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

Andrew Butko Эдуард Басурин

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"Наступательная операция, которая идёт на мариупольском направлении… продвигается у нас очень успешно, на данный момент мы уже освободили 19 населённых пунктов, которые были под оккупацией украинских властей», — сказал он.

Кроме того, Басурин уточнил, что военнослужащие ДНР уже подошли к Мариуполю и в течение ближайшего времени город будет полностью блокирован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что власти Китая продолжат играть конструктивную роль в смягчении ситуации вокруг Украины в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН,