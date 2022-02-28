Иерусалим, 28 февраля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Российский миллиардер, владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович прибыл в Белоруссию, где проходят переговоры России и Украины в рамках усилий по урегулированию ситуации. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Marina Lystseva Роман Абрамович

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Издание уточняется, что украинская сторона попросила его помочь в проведении переговоров.

Посол Украины в Израиле Евгений Корничук не стал комментировать участие Абрамовича в переговорах, однако заявил, что «мы ценим любого, кто может помочь, если у него достаточно влияния»

«Я могу подтвердить, что к Роману Абрамовичу обращалась украинская сторона за поддержкой в достижении мирного урегулирования и что с тех пор он пытается помочь. Учитывая, о чём идет речь, просим понять, почему мы не прокомментировали ни ситуацию как таковую, ни его причастность», — сказал изданию представитель бизнесмена, не уточнив, действительно ли Абрамович находится в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация России прибыла в Белоруссию для проведения переговоров с украинской стороной ещё 27 февраля. Представители Украины прибыли 28 февраля за два часа до их начала.

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Встреча проходит в месте, название которого не разглашается из соображений безопасности. Известно, что оно расположено на берегу реки Припять в Гомельской области около украинской границы.