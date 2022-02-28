Джакарта, 28 февраля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. По данным министерства здравоохранения Индонезии, количество людей, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса, составляет 143 778 513 человек или 69%, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Первую дозу вакцины от коронавируса в Индонезии получили 190 672 494 человека или 91,5%. Ревакцинацию в стране прошли 9 812 596 человек или 4,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 25 054 носителя коронавируса.