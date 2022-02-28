Москва, 28 февраля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. На сегодняшний день власти Евросоюза еще официально не объявили об ограничении выдачи виз для жителей России. Об этом 28 февраля сообщил журналистам замглавы российского МИД Евгений Иванов.

Sergey Korovkin 84 Здание МИД РФ

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«Там официально об этом не объявлено. Мы слышали заявления, но это должно быть какое-то единое решение», — сказал он.

Также Иванов отметил, что на данный момент существует только изложенный на бумаге ввод ограничений для тех, у кого есть дипломатические паспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайские власти считают, что введение отдельными странами односторонних санкций будет иметь скорее негативные последствия, чем поспособствует урегулированию конфликта на Украине.