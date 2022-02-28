Гомель, Белоруссия, 28 февраля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Александр Лукашенко надеется, что в ходе начавшихся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии российско-украинских переговоров удастся найти выход из кризисной ситуации. Об этом перед началом переговоров заявил делегациям глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Уважаемые друзья! Президент Белоруссии просил встретить вас, приветствовать и обеспечить максимально вашу работу. Как было договорено с президентами Зеленским и Путиным, вы может чувствовать себя в полной безопасности — это наша святая обязанность. Президент Лукашенко искренне надеется, что сегодня, в ходе сегодняшних переговоров удастся найти пути решения всех кризисных вопросов. И все белорусы молятся за это. Любые ваши просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и беспрекословно исполнены. Ждём результатов», — сказал глава МИД Белоруссии после того, как делегации сели за стол переговоров.

Напомним, российская делегация в Белоруссии находится в ожидании переговоров с 27 февраля. Её возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Украинская делегация прибыла на вертолётах в приграничную белорусскую резиденцию из Польши к полудню 28 февраля. В её составе министр обороны Украины Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы президентского офиса Михаил Подоляк, зампред делегации в Трёхсторонней контактной группе Андрей Костин, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и депутат Рустем Умеров.

Отметим, Владимир Зеленский долго отказывался от прямых переговоров с Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, которого он не считает президентом Белоруссии. Нынешнее украинское руководство рассматривало альтернативные переговорные площадки, обвиняя Белоруссию в соучастии в агрессии и на этом основании отказывая официальному Минску в способности быть союзником «страны-агрессора» и посредником одновременно.