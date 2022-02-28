Орел, 28 февраля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Первую партию гуманитарной помощи для беженцев — жителей Донецкой и Луганской народных республик отправили 27 февраля казаки Станичного казачьего общества Ливенского района «Станица Ливенская» Орловского отдельского казачьего общества ВКО «ЦКВ», сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Kazak-dona.com Казаки

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Две тонны гуманитарной помощи отправлены в штаб по сбору помощи в Центре патриотического воспитания «Патриот-57», там же организовали пункт по сбору помощи Орловского отдельского казачьего общества ВКО «ЦКВ» в помещении его штаба. Казаки собрали продовольствие, теплую одежду, нижнее белье и постельные принадлежности, предметы гигиены, одноразовую посуду, детские подгузники.

Также казаки СКО «Станица Ливенская», ХКО «Лаврово» и СКО «Станица Орловская» оказали помощь волонтерам Центра «Патриот-57» и добровольцам ВСКС в отгрузке, передаче и сортировке гуманитарной помощи.

25 февраля Орловская область приняла 351 беженца из Донбасса, людей доставили поездом из Таганрога.