Гомель, Белоруссия, 28 февраля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется на то, что все кризисные вопросы между Россией и Украиной будут решены во время переговоров, проходящих на белорусской территории. Об этом 28 февраля заявил глава МИД Республики Владимир Макей, также прибывший на эти переговоры, в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

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«Президент Лукашенко надеется, что удастся найти решение всех кризисных вопросов, и все белорусы молятся за это», — сказал он.

Также Макей добавил, что белорусская сторона «беспрекословно» выполнит все просьбы и предложения, относящиеся к организации встречи членов делегаций, и подчеркнул, что в Минске ждут от этих переговоров результатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в словах президента России Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим нет двойного смысла.