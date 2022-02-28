Москва, 28 февраля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В словах президента России Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим нет двойного смысла, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Что там понимать? Там нет ни второго смысла, ни двойного дна — там четко сказано. Стратегическим силам сдерживания — это исчерпывающая абсолютно команда верховного главнокомандующего», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, некоторые западные представители говорят о возможных конфликтных ситуациях и даже столкновениях между Россией и НАТО.

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«Считаем это абсолютно неприемлемыми, я не буду называть авторов эти высказываний, хотя это была министр иностранных дел Великобритании», — заключил он.