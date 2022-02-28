Екатеринбург, 28 февраля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки и Евросоюз превратили Украину в пороховую бочку. Об этом заявил журналистам председатель совета свердловской областной общественной организации ветеранов Юрий Судаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Он отметил, что ветеранская общественность поддерживает решение президента России Владимира Путина о проведении специальной операции по защите Донбасса и о признании ДНР и ЛНР. Независимость республик совершенно необходимо нужно было признать, подчеркнул заслуженный уралец.

«Мало того что люди почти десятилетие по подвалам сидели, уничтожалась инфраструктура, но ведь даже дети гибли! Больше миллиона жителей, кстати, там — граждане России. Во-вторых, и в самой Украине власти на протяжении уже многих лет ведут политику не в интересах своего народа, а думая только о своей прибыли. Соединенные Штаты, Евросоюз накачивали страну оружием, там уже настоящий нацизм процветал, вырастили бандеровцев, узаконивали гонения на русский язык», — отметил Судаков.

Он также отметил, что это проявляется и сейчас. Националисты ставят системы залпового огня в жилых кварталах, возле детских садов и школ. И в ситуации, когда это видит весь мир, Россию ещё и осуждают, применяя двойные стандарты.

«Уругвай, Ирак, Иран, Сирия видели только кровь и разрушения, беду народа. И сегодня Штаты уже Украину фактически превратили в такую вот пороховую бочку. С этим, конечно, надо было уже что-то делать», — заключил эксперт.