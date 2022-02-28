Таллин, 28 февраля, 2022, 14:32 — ИА Регнум.

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Премьер-министры Эстонии Кая Каллас, Латвии Кариньш Кришьянис, Литвы Ингрида Шимоните и Польши Матеуш Моравецки направили официальное обращение компаниям Facebook, Alphabet (владеет Google) и Youtubeзаблокировать страницы российских и белорусских госструктур и личные страницы лидеров этих стран.

«Мы призываем временно приостановить работу официальных аккаунтов правительственных структур России и Белоруссии, а также частных аккаунтов лидеров этих стран и тесно связанных с ними людей», — говорится в обращении.

Предлагается также ограничить работу учетных записей в соцсетях и стриминговых каналов российских СМИ с участием государства.

Премьеры четырех стран считают, что провайдеры онлайн-платформ и технологические компании должны занять особую позицию: «Настало время для решительных действий. Мы призываем вас предпринять незамедлительные шаги».