Москва, 28 февраля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Злоумышленники атаковали сайты ряда крупнейших российских изданий, сообщает 28 февраля телеграм-канал Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакерский взлом

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Взлому подверглись сайты ТАСС, «Коммерсанта», «Фонтанки», «Известий», РБК, Forbes. Также взломаны сайты белорусских изданий.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля кибератаке подвергся сайт телеканала RT, перебои возникли в работе сайтов Кремля, российского правительства, Госдумы и Совета Федерации. Ответственность за атаки взяла на себя группировка хакеров Anonymous.

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