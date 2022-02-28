Варшава, 28 февраля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. С рабочим визитом прибудет в Польшу 1 марта генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба польского президента Анджея Дуды.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса и санкции Запада — все новости»

При этом отмечается, что программа визита Столтенберга в Польшу будет обнародована позднее.

Также не уточняется, с кем именно намерен встретится во время своего визита в страну генсек НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия, действия которой стали более «агрессивными», не представляет «немедленную» угрозу для НАТО.