Таллин, , 14:20 — REGNUM Утром 28 февраля в больницах Эстониинаходилось679 зараженных коронавирусом пациентов (днем ранее 672). Об этом сообщил Департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Изтаких больных 327 (днем ранее 321) нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого течения ковида. В течение суток в больницах открыли 57 новых историй болезни, в 27 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптоматической формы Covid-19.

За последние семь дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей приходится в среднем 1,9 случая госпитализации вакцинированных пациентов в сутки, а на невакцинированных — в среднем 6,2 случая.

От последствий коронавирусной инфекции за последние сутки скончались 11 человек в возрасте от 62 до 95 лет. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии скончались 2 236 человек.