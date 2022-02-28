Москва, 28 февраля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В ближайшее время правительство РФ представит план мер в условиях социально-экономической обстановки. Об этом 28 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

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Он рассказал, что в минувшие выходные в правительстве активно проводились совещания, где обсуждалась и социально-экономическая обстановка.

«Мы приняли целый ряд решений по поддержке экономики, которые в том числе войдут в план мер. И этот план будет представлен в ближайшее время. Мы его будем ещё неоднократно с вами обсуждать», — сказал Мишустин.