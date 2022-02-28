Таллин, 28 февраля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. С понедельника, 28 февраля, внесены изменения в сетку вещания государственного телеканала Эстонии на русском языке ETV+. Это связано с событиями на Украине. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

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Так, в понедельник после вечернего выпуска новостной передачи «Актуальная камера» в 20:25 по таллинскому времени (21:25 по Москве) выйдет передача «Интервью недели», в которой обсудят актуальные темы.

Теленовости на русском языке выйдут в эфир в 18:00 и 20:00, к ним добавляются утренние теленовости и оперативные дневные спецвыпуски в зависимости от военных событий на Украине, говорится в сообщении.

С субботы, 5 марта, в программу передач ETV+ добавится новая внешнеполитическая передача «Орбита». Также ETV+ покажет документальные фильмы и передачи из Украины и об украинцах.

Подчеркивается, что в течение первой недели календарной весны в телепрограммах Эстонии могут произойти и другие изменения, связанные с Украиной.