Белград, 28 февраля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Ответственность за военные действия на Украине несет президент этой страны Владимир Зеленский, который приказал украинской армии напасть на Донбасс и к тому же открыто пригрозил России ядерным вооружением. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Россия и Сербия

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса и санкции Запада — все новости»

Напомним, что 24 февраля по решению президента Владимира Путина началась специальная военная операция по защите Донбасса и установлению мира. Решение было принято после обращения руководства ЛНР и ДНР с просьбой о военной помощи.

По словам сербского эксперта, в соответствии с Венской конвенцией от 1969 года, заявление президента страны обязывает государство и является его официальной позицией. Заявление Зеленского — это casus belli, полагает Мирович.

«Я считаю, что Россия имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Хартии ООН», — заявил Мирович.

Эксперт добавил, что признание ДНР и ЛНР со стороны России также не противоречит международному праву.

«Согласно толкованию резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 1970 года, распространённому на Западе, акт сецессии оправдан, если центральные власти нарушают права меньшинств. Власти в Киеве делали это по отношению к населению Донбасса восемь долгих лет», — отметил юрист.

По словам Мировича, сравнение агрессии против бывшей Югославии и актуальной ситуации на Украине, которое интенсивно использует западная пропаганда, является классическим примером подмены тезисов.