Симферополь, 28 февраля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Первым компонентом вакцины от коронавируса на территории Республики Крым привились 944 432 человека, сообщили в пресс-службе республиканского минздрава 28 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Во всех медицинских организациях имеется достаточный запас препаратов для проведения иммунизации населения, в том числе для вакцинации граждан, прибывших с территории ДНР и ЛНР. Остаток вакцины в регионе на сегодня более 200 тысяч доз», — уточнил врио министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

В общей сложности первый компонент вакцины против коронавируса получили 944 432 человек, полностью прошли вакцинацию 888 352 человека, более 247 тыс. человек ревакцинировались. Первым компонентом подростковой вакцины привиты 996 человек, вторым — 257.

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Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в регионе госпитализированы 104 пациента с ковидом, всего подтверждено 810 новых случаев заражения.