Донецк, 28 февраля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Войска ДНР находятся на подходе к городу Мариуполю, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин 28 февраля в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

(сс) Olegzima Дом со шпилем. Мариуполь

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«Мы подходим к Мариуполю, скоро будет он тоже полностью блокирован, Мариуполь», — сказал Басурин.

Мариуполь, в котором проживают более 430 тыс. человек, находится под контролем Киева с июня 2014 года. До этого около двух месяцев он находился под контролем ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Басурин заявил, что Мариуполь минируют украинские силовики, при этом они не выпускают мирных жителей из города.

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