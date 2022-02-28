Джакарта, , 13:58 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 25 054 носителя коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По состоянию на 28 февраля в Индонезии выявлено 5 564 448 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 43 992 жителя Индонезии. За сутки коронавирусом в стране переболели 4 861 415 человек.

В период с 27 по 28 февраля от COVID-19 в Индонезии умерли 262 человека. Всего эпидемия унесла жизни 148 335 человек.

В настоящее время в Индонезии выявили 554 698 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 3635 жителей индонезийской провинции Ачех были эвакуированы из-за наводнения.

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