Сообщество «Русская Эстония» приостановило деятельность из-за угроз
Таллин, 28 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Популярное новостное сообщество «Русская Эстония» в социальной сети Facebook приостановило деятельность из-за угроз физической расправы над администратором и членами его семьи. Об этом сообщила администратор Марина Павленко.
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«Друзья, мне стало известно, что против нашей группы готовится провокация. В личку поступает множество угроз мне и моей семье. Выставляю вам некоторые из скринов и временно приостанавливаю действие группы до тех пор, пока не спадет градус напряженности. Не расходитесь. Надеюсь на понимание», — сообщила она.
Она разместила фотоскрины из публикаций сообщества «Украинцы в Эстонии» с призывами помочь заблокировать русскоязычное сообщество.
До приостановки своей деятельности сообщество «Русская Эстония» насчитывало 14 700 читателей.