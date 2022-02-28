Тирасполь, 28 февраля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) началось устойчивое снижение темпов распространения коронавируса. Об этом 28 февраля сообщил президент ПРМ Вадим Красносельский на совещании оперштаба.

Mos.ru Койки

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Он добавил, что пока нельзя исключать вероятность негативных сценариев, а также распорядился оперативно реагировать на изменения ситуации.

Красносельскому доложили, что ковидные госпитали в республике загружены на 58,5%. В больницах находятся 939 пациентов с COVID-19, в том числе 209 тяжело переносят болезнь.

Как сообщало ИА REGNUM, в ПМР, по данным на 28 февраля, за последние сутки выявили 113 случаев заражения коронавирусом. За тот же период выписали 904 человека.