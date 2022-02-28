Москва, 28 февраля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 20% и ряд других мер приняты правительством и Банком России для обеспечения экономической и финансовой стабильности. Об этом 28 февраля сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов на совещании в правительстве России.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

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«Правительством и Банком России мер по обеспечению экономической и финансовой стабильности», — сказал он.

В числе принятых мер, по словам министра, принято решение «об обязательной 80-процентной продаже валютной выручки экспортёрами». Также Центральный банк повысил ключевую ставку — с 9,5% до 20%.

«А также принял ряд мер по стабилизации финансовых рынков и поддержке банков, включая регуляторные послабления для них», — добавил Силуанов.

По его словам, из-за роста стоимости заимствований временно приостановлено размещение государственных ценных бумаг. В целом в 2022 году панируется сократить их объём.