Москва, 28 февраля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Заявления о потенциальной угрозе ядерного удара в связи с приведением сил сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства совершенно неприемлемы. Об этом 28 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Были высказывания разных представителей на разных уровнях о возможных конфликтных ситуациях и даже коллизиях, столкновениях между НАТО и Российской Федерацией», — заявил Песков.

«Считаем это абсолютно неприемлемым. Я не буду даже называть авторов таких высказываний, хотя это была министр иностранных дел Великобритании», — указал он.