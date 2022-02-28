Гомель, Белоруссия, 28 февраля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Переговоры между Россией и Украиной, которые проходят на берегу реки Припять в Гомельской области около украинской границы, в месте, название которого не разглашается из соображений безопасности, начнутся в течение ближайшего времени. Об этом 28 февраля агентство БелТА, которое ведет прямую трансляцию переговоров.

Переговоры

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При этом в настоящее время в зале, где пройдут переговоры, находятся только представители СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Министерство финансов России подготовило предложения по проведению масштабной амнистии капиталов.