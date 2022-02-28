Москва, 9 июля, 2013, 19:10 — ИА Регнум. В I полугодии 2013 года в системе размещения городского заказа было проведено 23,2 тыс. лотов на общую сумму 176,4 млрд. руб., сообщил на пресс-конференции 9 июля исполняющий обязанности руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев , передает корреспондент ИА REGNUM.

Объем размещения заказа на специализированных процедурах среди СМП составил 9,5 млрд. руб. или 5,8% от общего по сумме объема закупок. Инновационная продукция содержится в 19% размещаемого городского заказа, что составляет 4,1 тыс. лотов на 23,2 млрд. руб., рассказал Дегтев.

По словам Дегтева, экономия бюджетных средств на стадиях закупочного цикла составила 56,5 млрд. руб., при этом штрафные санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком условий контрактов составили около 1 млрд. руб., а административные штрафы ОАТИ - 0,9 млрд. руб. Штрафные санкции за неисполнение условий контрактов в рассматриваемом периоде оказались в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, а административные штрафы в три раза больше соответственно. "Это связано с более организованной работой заказчиков и административно-технической инспекции именно по оценке качества выполнения работ", - прокомментировал Дегтев.

Также Дегтев заявил, что система размещения московского городского заказа совершенствуется с каждым днем. В частности, возрастает роль общественного контроля и общественной экспертной оценки. В течение I полугодия 2013 года было обеспечено открытое общественное обсуждение торгов свыше 1 млрд. рублей на форуме Общероссийского официального сайта www.zakupki.gov.ru и с 1 июня 2013 года - на форуме "Портала поставщиков" города Москвы forum.zakupki.mos.ru, с начальной ценой от 500 млн. руб. до 1 млрд. руб.