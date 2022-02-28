Санкт-Петербург, 28 февраля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга рассмотрят возможность отмены проверки QR-кодов об иммунном статусе во время встречи с предпринимателями.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Источники издания «Фонтанка» сообщают 28 февраля, что в рамках встречи представителей правительства города с бизнесменами и рестораторами будет обсуждаться вопрос отмены QR-кодов. По версии другого источника, тема обсуждения может заключаться и не в иммунных сертификатах.

Эпидемическая обстановка в Петербурге постепенно улучшается, а значит послаблений можно ожидать в скором времени, так как представители Смольного не раз подчёркивали необходимость наличия этого условия для ослабления ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России положительная динамика с коронавирусом уже повлияла на отмену ограничений. Так, большая их часть была пересмотрена и отменена в Новгородской области. С 25 февраля в этом регионе отказались от проверки QR-кодов.