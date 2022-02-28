Москва, 28 февраля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Украинские националистические группировки используют мирное население как живой щит, это недопустимо и преступно. Об этом 28 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По его словам, главная задача российских военных на Украине заключается в обеспечении безопасности гражданского населения, и российские военные делают все для этого.

«Вместе с этим мы видим неоднократные попытки, множественные попытки использовать гражданское население со стороны украинских националистических групп, группировок, которые используют гражданское население, гражданские объекты, жилые дома как щит, как живой щит. Это недопустимо», — сказал он журналистам.