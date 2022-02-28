Москва, 28 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Происходящие события только подтвердили необходимость демилитаризации Украины. Об этом 28 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Евросоюз — это объединение, которое занимает недружественную позицию в отношении нас и предпринимает недружественного, а называя своим именами — враждебного характера меры по отношению к нам», — заявил Песков.

«Поставки оружия и боеприпасов на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, которые в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка. Ничему», — указал он.

По его словам, в долгосрочной перспективе это может иметь даже более опасные последствия.

«Это лишний раз подтверждает правоту России в тех мерах, которые предпринимаются с тем, чтобы осуществить демилитаризацию страны, которая в целом подвержена достаточно таким агрессивным, а зачастую преступным, как это было в отношении ДНР и ЛНР, устремлениям», — указал пресс-секретарь президента.