Ташкент, 28 февраля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Число ежесуточно выявляемых случаев заражения коронавирусом в Узбекистане продолжает снижаться. Об этом 28 февраля сообщает Газета. уз со ссылкой на данные министерства здравоохранения Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, в воскресенье, 27 февраля, в стране выявили 106 случаев заражения коронавирусом, в субботу — 125, количество случаев пневмонии составило 15 и 19 соответственно.

«В воскресенье было отмечено два случая смерти от осложнений, вызванных коронавирусом, в субботу — 3. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1635», — говорится в публикации.

Общее количество случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных в стране с марта 2020 года, превысило 236,4 тысячи.