Москва, 28 февраля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Преждевременно разглашать позиции сторон в переговорном процессе между РФ и Украиной не нужно. Об этом 28 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Предлагаю дождаться переговоров. Я не стал бы анонсировать какие-то запросные позиции. Всё-таки переговоры эти должны идти в тишине», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что российская сторона сожалеет о задержке переговоров, хотя возможность к ним приступить ранее уже была.

«Переговоры могли начаться и ночью тоже, наша делегация была готова и в 12, и в час ночи, и в два ночи, но оппоненты прилетели только сейчас. Будем надеяться, что в эти минуты начинается», — указал он.