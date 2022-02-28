«Переговоры должны проходить в тишине» — Песков о позициях РФ и Украины
Москва, 28 февраля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Преждевременно разглашать позиции сторон в переговорном процессе между РФ и Украиной не нужно. Об этом 28 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса и санкции Запада — все новости»
«Предлагаю дождаться переговоров. Я не стал бы анонсировать какие-то запросные позиции. Всё-таки переговоры эти должны идти в тишине», — заявил Песков.
Он подчеркнул, что российская сторона сожалеет о задержке переговоров, хотя возможность к ним приступить ранее уже была.
«Переговоры могли начаться и ночью тоже, наша делегация была готова и в 12, и в час ночи, и в два ночи, но оппоненты прилетели только сейчас. Будем надеяться, что в эти минуты начинается», — указал он.