Париж, 28 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в видеоконференции с лидерами США, Канады, Германии, Италии, Японии, Польши и Румынии, а также с представителями ЕС и НАТО, сообщает Le Figaro.

Gouvernement.fr Эммануэль Макрон

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Затем глава французского государства примет канцлера Германии и председателя Европейской комиссии в Елисейском дворце для обсуждения вопросов «европейского экономического суверенитета».

Кроме того, стороны подготовятся к саммиту, организованному под председательством Франции в Совете ЕС 10 и 11 марта 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что «предпочитает», чтобы беженцы с Украины остались в Польше.