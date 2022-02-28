Москва, 28 февраля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Правительству России необходимо оперативно и без сбоев отреагировать на введённые в отношении страны санкции. Об этом 28 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса и санкции Запада — все новости»

«Коллеги, важно сейчас оперативно реагировать на изменения, действовать активно, эффективно, без сбоев и выполнять все необходимые планы. Ситуацию надо мониторить в режиме реального времени по каждому направлению, которое вы курируете в рамках своих обязанностей»,— сказал Мишустин.

Он отметил, что правительство России заранее подготовилось к западным санкциям, поскольку данные шаги были ожидаемы — «иллюзий относительно подобных действий мы давно не питаем».

При этом ответные решения касаются как движения денежных средств, так и замещения импортных комплектующих.